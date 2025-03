El sindicat de Vox ratifica aquest dissabte el seu nou líder, acusat de neonazi i prorús, emparat per Abascal

MADRID 15 març (EUROPA PRESS) -

El sindicat vinculat a Vox Solidaritat ratifica aquest dissabte Jordi de la Fuente, acusat de neonazi i prorús, com el seu nou secretari general en un acte a Madrid que comptarà amb la presència de Santiago Abascal, entre altres dirigents de la formació.

De la Fuente, que és diputat provincial a Barcelona, regidor en Sant Andrià de Besòs i responsable intermunicipal de Vox Barcelona, ha estat l'únic candidat per liderar el braç sindical de Vox que ha reunit els avals necessaris per postular-se --el 20% dels afiliats al corrent de pagament--, per la qual cosa aquest dissabte falta confirmar el seu nomenament.

Substitueix en el càrrec el portaveu nacional de Treball i Camp i diputat al Congrés, Rodrigo Alonso, que a partir d'ara es dedicarà a la Confederació de Sindicats Europeus que ha creat Solidaritat, segons informa el sindicat.

Jordi de la Fuente va pertànyer a grups neonazis i admira Alexander Dugin, l'ideòleg del president de Rússia, Vladímir Putin, segons recullen diversos mitjans de comunicació. A més, la Fiscalia demana per a ell dos anys i dos mesos de presó per suposadament participar en un assalt a un centre de menors tutelats de Barcelona; la investigació continua oberta.

Després de saltar el seu passat als mitjans de comunicació, De la Fuente es va declarar "soldat d'una idea", sense fer al·lusió a les acusacions, que no ha negat. En un missatge publicat a X, es va congratular pel "suport espanyol" que estava rebent i va garantir que treballarà "perquè es podreixi el centre-centrat, enfonsar el gran negoci dels ven-obrers i assenyalar els ven-pàtries".

TÉ EL SUPORT DE VOX

Vox també ha defensat De la Fuente. El portaveu nacional del partit, José Antonio Fúster, va destacar que porta afiliat al partit des del 2018 i que les seves "idees" són les de Vox. D'altres, que no va esmentar, estan "en un passat molt, molt remot, prehistòric". Així mateix, va dir que porta set anys "treballant amb la plena confiança" de Vox a l'organització del partit i les campanyes electorals catalanes.

"No ha militat a la CUP, ni a ERC ni a cap altre partit colpista, i ha defensat els espanyols en els pitjors moments del procés", va afegir. Altres dirigents de Vox, com Rocío de Meer, han traslladat el seu suport a De la Fuente a través de les xarxes socials.

En qualsevol cas, Vox recorda que la formació no nomena el líder de Solidaritat, sinó que aquesta decisió recau sobre els afiliats al sindicat.