El sindicat Usoc convoca 4 dies de vaga en el servei d'autobusos Moventis Llobregat

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Usoc ha convocat quatre dies de vaga en el servei d'autobusos Moventis Llobregat per la "manca de diàleg" de l'empresa davant algunes irregularitats en les condicions laborals, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

La vaga està convocada en l'empresa Marfina Bus, que gestiona el servei de bus públic a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), per als dimarts 15 i 22 d'octubre i els dijous 17 i 24 d'octubre i afecta 260 treballadors.

Durant els quatre dies, hi haurà parades en el servei que duraran tota la jornada per criticar errors en les nòmines; canvis d'horaris continus, uniformes i equips de protecció individual (EPI) "inadequats" i manca de formació per als nous treballadors.