El sindicat majoritari UGT Presons no preveu anar a la reunió convocada per Justícia dilluns

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'UGT Presons, Xavier Martínez, ha dit que no preveuen anar a la reunió convocada per la Conselleria de Justícia de la Generalitat per a aquest dilluns a les 9 al Departament.

En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, el portaveu del sindicat majoritari de presons a Catalunya ha titllat d'autèntica provocació que els hi convoquin sabent que els treballadors exigeixen "dimissions" abans d'asseure's a negociar.

"Després de cinc dies de l'assassinat de la companya Nuria, encara ningú ha assumit cap responsabilitat", ha lamentat.

La Generalitat havia dit aquest diumenge per la tarda que els convocava a reunir-se amb tres directius del Departament que no són la consellera, Gemma Ubasart, ni el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

La previsió del Govern és abordar la situació després de les protestes arran de l'assassinat d'una cuinera de la presó de Mes d'Enric (Tarragona) a mans de un pres que es va suïcidar.

Els ha citat "en el marc del Grup de treball penitenciari - Administració per tractar la crisi dels últims dies" i després que els funcionaris hagin demanat el cessament d'Ubasart i Calderó, van informar fonts del Govern.

Preveuen anar-hi dilluns el secretari general de la Conselleria, Jordi Martinoy; la secretària d'Administració i Funció Pública, Alícia Corral, i el director general d'Afers Penitenciaris, José Maria Montero.

Dissabte a la nit, els funcionaris van aixecar el bloqueig d'algunes presons, encara que van advertir que aquest dilluns pretenen repetir-los, i la consellera els ha replicat aquest diumenge advertint que els bloquejos no poden repetir-se.