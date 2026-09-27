El Sindicat de Llogateres vol "col·lapsar Barcelona" aquest dilluns durant la visita de Sánchez

Exigeixen aprovar el 'decret Maricarmen' i no es conformaran amb "engrunes"
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha cridat a "col·lapsar Barcelona" aquest dilluns en la concentració que han convocat a les 19.00 davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, encapçalarà l'acte dels Premis La Vanguardia.
Arcarazo ha declarat aquest diumenge als periodistes que el Consell de Ministres ha d'aprovar dimarts un 'decret Maricarmen' que asseguri la renovació automàtica dels contractes, congeli el preu del lloguer durant el contracte, inclogui una reforma de la LAU contra els abusos i contempli mesures "estructurals" contra els desnonaments.
A més, ha demanat a la ciutadania que vagi a partir de les 7.30 del matí de dilluns a Barcelona a sengles accions de protesta als carrers Sant Agustí i Tarragona, l'Hipercor de Meridiana i la plaça de Sants.
NO RECOLZARAN MESURES "COSMÈTIQUES"
"No ens empassarem engrunes, no ens empassarem qualsevol merda", ha advertit, i ha assegurat que no recolzaran mesures cosmètiques que no aprofundeixin en les que consideren autèntiques causes de la crisi de l'habitatge.
La portaveu ha demanat aprofitar aquest "moment d'or" i ha avisat que augmentaran el to de les protestes si el Govern espanyol presenta un decret que considerin una farsa, i demanaran que no s'aprovi fins que incorpori les seves reclamacions.
L'ACAMPADA DE SOL
Sobre la possible convocatòria d'una acampada a Catalunya per reclamar les mesures, com la convocaca a la Puerta del Sol de Madrid, ha contestat que ara prioritzen "que Pedro Sánchez escolti les inquilines, escolti les milers de Maricarmen que hi ha a Barcelona" en les accions previstes aquest dilluns.
"És inimaginable que un govern progressista en 4 anys no hagi estat capaç d'aprovar ni una sola mesura en habitatge", ha dit, i ha esmentat les mobilitzacions celebrades a diversos punts d'Espanya després del desnonament de Maricarmen per reclamar al Govern espanyol mesures contra la crisi de l'habitatge.