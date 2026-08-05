Publicat 05/08/2026 20:57

El Sindicat de Llogateres veu "molt preocupant" el dictamen del CGE sobre la compra especulativa

Archivo - Arxiu - La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, atén als mitjans de comunicació a la seva sortida d'una reunió amb eurodiputats de la comissió d'Habitatge, en l'Oficina del Parlament Europeu, a 27 de maig de 2025, a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha titllat de "molt preocupant" el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que conclou que la proposició de llei de modificació de la llei d'urbanisme per a la limitació de les compres especulatives d'habitatge, promoguda pels Comuns i acordada amb el Govern, vulnera el dret a la propietat privada.

En declaracions a '3Cat' recollides per Europa Press aquest dimecres, Arcarazo ha afirmat que la proposició de llei sí que té base constitucional i ha defensat que segueixi la seva tramitació parlamentària malgrat el dictamen (que no és vinculant) del CGE.

"Aquest dictamen del CGE és una anomalia respecte al treball que s'hauria d'estar fent. És una reproducció dels informes de la patronal", ha sostingut la portaveu del sindicat d'inquilins.

Arcarazo ha apuntat que l'òrgan consultiu, que va emetre aquest dimarts el seu dictamen després d'haver-ho demanat els grups de Junts i PP, "no té en compte la temporalitat de la mesura", element clau per valorar la constitucionalitat" de la mateixa, segons ella.

Així mateix, ha subratllat que el dictamen tampoc té en compte la "situació especulativa crítica", requisit per a la mesura limitativa del dret a la propietat.

La proposició de llei busca limitar la compra d'immobles en zones de mercat residencial tensionat per revendre'ls a curt termini o destinar-los a lloguers turístics o de temporada, i deixa en mans dels ajuntaments la seva aplicació.

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