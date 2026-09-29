El Sindicat de Llogateres veu avenços en els decrets i exigeix a Junts que hi voti a favor aquest divendres

Kike Rincón - Europa Press
Insta la ciutadania a continuar-se mobilitzant aquest dissabte amb convocatòries arreu de l'Estat
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha aplaudit que, després d'una legislatura sense haver avançat en matèria d'habitatge i "anys d'inacció", es comencin a veure avenços amb els decrets aprovats pel Govern central en el Consell de Ministres aquest dimarts, si bé ha exigit a Junts que hi doni suport aquest divendres al Congrés, quan se sotmetran a aprovació definitiva.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dimarts al migdia després d'anunciar-se l'aprovació dels decrets, tot i que ha reconegut que és aviat per fer-ne una valoració completa i ha demanat "llegir la lletra petita" perquè, segons ha advertit, el poder immobiliari s'intenta colar per les esquerdes.
Arcarazo ha explicat que un dels decrets contempla la congelació de les pròrrogues i la llei antiestafes, i l'altre els contractes indefinits de lloguer: "No té sentit separar-ho, un desnonament és la conseqüència, però la causa és que els contractes s'acabin sense justificació", ha indicat.
CONTRACTES INDEFINITS
La portaveu del sindicat ha recordat que la proposta dels contractes de lloguer indefinits no és idea seva, ja que països com Alemanya, França, Àustria i els Països Baixos ja han fet servir aquest mecanisme.
En aquest sentit, ha subratllat que no són països on precisament governi l'esquerra, per la qual cosa ha instat Junts a escoltar els seus homòlegs i així afavorir que aquesta mesura es pugui convalidar: "Junts ha de mirar a Europa".
Sobre aquesta renovació dels contractes, Arcarazo ha valorat la necessitat que esdevinguin una realitat a Espanya ja que suposa una "mesura estructural que va a l'arrel del problema".
"SETMANES EN QUÈ LA HISTÒRIA CANVIA"
Malgrat aplaudir aquests avenços, Arcarazo ha cridat la ciutadania a continuar-se mobilitzant per aconseguir més millores en habitatge i ha anunciat una concentració aquest dissabte a diversos punts de Catalunya i de l'Estat, els detalls de la qual es sabran més endavant.
"Això tot just comença, sabem que som nosaltres els que tenim les claus. Hi ha anys en els quals no passa res i hi ha setmanes en què la història canvia perquè la gent s'organitza per fer un pas endavant", ha conclòs.