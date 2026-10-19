El Sindicat de Llogateres organitzarà la vaga per l'habitatge des d'un espai ocupat de la UB

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Una "ocupació a l'edifici històric de la UB" donarà lloc a la seu de La Casa de la Vaga, el centre de preparació organitzat pel Sindicat de Llogateres i moviments estudiantils per preparar la vaga general per l'habitatge del pròxim 11 de novembre.
El sindicat celebrarà l'"assemblea constituent" de l'espai aquest dilluns a les 18.00 i convida tota la ciutadania a participar-hi, ha informat en un comunicat.
"La intenció és que hi participin tants treballadors com vulguin", ha afirmat el sindicat, que ha obert l'espai al conjunt del moviment per l'habitatge, sindicats, sectors en vaga dels últims mesos i pensionistes.
Segons el Sindicat, "les estructures tradicionals han quedat desbordades" i és el moment de crear-ne de noves i portar la mobilització més enllà.
Entre les reclamacions de la vaga hi ha una baixada dels preus del lloguer per llei, l'aprovació de mesures estructurals contra l'especulació, la reducció de la jornada laboral i l'augment del salari mínim interprofessional fins als 1.500 euros.