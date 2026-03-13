Sindicat de Llogateres exigeix incloure l'habitatge entre les mesures pel conflicte a l'Iran

SINDICAT DE LLOGATERES - Arxiu
BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
Sindicat de Llogateres ha reclamat al Govern que inclogui diverses mesures relacionades amb l'habitatge en el reial decret per fer front a la inflació derivada del conflicte a l'Orient Mitjà, en línia amb la petició de la Confederació de Sindicats d'Inquilines (CSIC) de la qual forma part, explica l'entitat aquest divendres en un comunicat.
L'agrupació ha afirmat que l'habitatge és "el principal factor d'empobriment de les llars espanyoles", per la qual cosa ha demanat que les futures mesures incloguin la congelació del preu del lloguer de contractes en vigor, una pròrroga automàtica de 3 anys pels 600.000 contractes que s'extingeixin l'any vinent, i recuperar la moratòria antidesnonaments.
"Seria incomprensible no incorporar les mesures de limitar el preu dels lloguers o que la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer, que sí es va dur a terme durant la guerra d'Ucraïna, no s'activin de la mateixa manera en aquest conflicte", ha defensat Sindicat de Llogateres.
L'entitat també ha subratllat que els conflictes bèl·lics a zones estratègiques per a l'energia poden desencadenar l'entrada a Espanya, vist com un país segur, de capitals estrangers que volen refugiar les seves inversions en el sector d'immobles.
"Això suposa una tempesta perfecta per a l'acumulació d'immobles per part dels fons voltor que pretenen especular amb un bé de primera necessitat, com és l'habitatge", afegeix.