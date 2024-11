Sindicat de Llogateres exigeix al Govern que posi "límits reals al mercat"

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha exigit aquest dilluns al Govern que posi "límits reals al mercat" per evitar l'especulació, després que el president Pedro Sánchez hagi anunciat un paquet d'ajudes a l'habitatge després dels danys ocasionats per la DANA.

L'entitat acusa a Sánchez de mantenir l'"escandalós règim fiscal de les Socimi, especialment dissenyat per fomentar l'especulació amb l'habitatge", informa en un comunicat.

Afirmen que les mesures fiscals "no són el camí per resoldre la crisi de l'habitatge: és necessari posar límits reals al mercat" i insten a prohibir els pisos turístics en zones tensionades i limitar qualsevol compra d'habitatge que no sigui per residir en ella.