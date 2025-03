El Sindicat de Llogateres demana retenir per llei el lloguer si hi ha "conflicte" amb l'arrendador

Es reuneix al Parlament amb PSC, Junts, ERC, PP, Comuns i CUP

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha demanat al Parlament regular per llei la retenció del lloguer "mentre es doni un conflicte entre l'arrendatari i l'arrendador" i regular així aquest mètode de protesta que estan impulsant des de la seva organització.

El portaveu de l'entitat, Enric Aragonès, ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa que així es podria "avançar en el reequilibri" de la relació entre inquilí i propietari, que ja considera desigual d'entrada.

El Sindicat s'ha reunit al Parlament amb PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns i CUP per traslladar-los la situació dels veïns que estan fent vaga de lloguers i dels quals viuen en edificis adquirits per l'Agència d'Habitatge de Catalunya però segueixen "trobant problemàtiques".

Aragonès ha explicat que el sistema de vaga de lloguer dissenyat pel Sindicat "no és d'impagament, hi ha tot un treball darrere per desenvolupar aquest acte de desobediència", i ha detallat que consisteix a retenir el pagament del lloguer fins que es donin unes condicions concretes.

Ha demanat que es pari la desqualificació d'habitatges protegits, que es revisin les clàusules abusives dels nous contractes d'habitatges públics, que s'elimini el mínim d'ingressos per poder accedir a elles i que es redueixi el preu del lloguer per adaptar-ho als ingressos de cada família.

Ha recordat que el 5 d'abril tornaran a convocar una mobilització per demanar "acabar amb el negoci de l'habitatge", mobilitzar l'habitatge protegit i reclamar que no es perdin pisos de protecció oficial.