El Sindicat de Llogateres demana contractes indefinits i reformar la LAU en el 'decret Maricarmen'

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres reclama que el 'decret Maricarmen' que el Govern espanyol abordarà dimarts inclogui 5 mesures, entre les quals la renovació automàtica dels contractes perquè passin a ser indefinits i la reforma de la llei d'arrendaments urbans (LAU), informa aquest dilluns en un comunicat .
"Avui no pot ser un dia normal perquè només queden 24 hores perquè sapiguem si el que aprovarà el Consell de Ministres de demà és un decret-farsa o són mesures de debò", ha explicat el portaveu del Sindicat, Enric Aragonès, després de la concentració que ha provocat alguns talls a diversos punts de Barcelona.
Les cinc mesures que reclama la plataforma en el 'decret Maricarmen' --nom de la dona de 87 anys desnonada al barri d'El Retiro de Madrid-- són la renovació automàtica de tots els contractes perquè passin a ser indefinits, "com ja passa a Anglaterra, Alemanya o Àustria", a més de mesures estructurals per frenar els desnonaments.
Així mateix, insten a congelar les actualitzacions de l'IPC dels preus del lloguer, una reforma de la LAU que reguli els lloguers de temporada i per habitacions, i pròrrogues efectives dels contractes vigents.
Després de les accions protesta d'aquest matí, el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya han convocat una concentració de les 19 hores davant el Palau de Congressos de Catalunya de la capital catalana per la participació en un acte del president espanyol, Pedro Sánchez.