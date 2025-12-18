El Sindicat de Llogateres demana al Congrés "blindar" la regulació catalana del lloguer de temporada

SINDICAT DE LLOGATERES - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Txema Escorsa, ha celebrat que aquest dijous s'hagi aprovat la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions al Parlament, i ha recordat que caldrà modificar la llei d'arrendaments urbans al Congrés al febrer per "blindar-la".
Ho ha dit en una atenció als mitjans, en la qual ha valorat que s'ha fet "un primer pas per acabar amb el parany del lloguer de temporada i d'habitacions", però que el Congrés l'ha de blindar al febrer perquè les pujades de preu no puguin passar més, en les seves paraules.
Escorsa ha destacat que aquesta regulació no s'hauria aconseguit sense l'impuls del Sindicat de Llogateres: "Vivim dia a dia com aquestes pujades indiscriminades del lloguer de temporada o el lloguer d'habitacions serveixen per expulsar veïns i inquilins de casa seva", ha dit.
Ha afegit que cal que tothom qui estigui en risc de perdre casa seva per un lloguer de temporada, per un 'coliving' o que no trobi habitatge perquè només n'hi ha de lloguer de temporada "s'organitzi i s'afiliï al Sindicat".
"Una crida també cap a l'administració, perquè aquesta llei només es podrà complir si hi estan al damunt, si inspeccionen i si hi ha sancions", ha conclòs.