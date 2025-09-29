El Sindicat de Llogateres critica les vinculacions entre The District i l'Estat d'Israel

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres ha criticat que el saló immobiliari The District, que se celebrarà entre aquest dimarts i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, compta amb empreses "vinculades directament i indirectament" amb l'Estat d'Israel.
En un comunicat d'aquest dilluns, critica la col·laboració en l'esdeveniment entre la Sareb i KKR, del qual ha dit que és "un fons d'inversió israelià que participa directament en la colonització del territori palestí".
"Acollir-lo a The District fa evident la hipocresia descarada de les institucions públiques, que diuen respondre a les demandes de la societat, però després no són capaços de protegir mínimament el dret a l'habitatge", ha subratllat el sindicat.
Així mateix, ha recriminat a l'Ajuntament de Barcelona "que hagi subvencionat aquest macrofestival de l'especulació amb 270.000 euros, 250.000 dels quals adjudicats de manera totalment opaca".
Des de la primera edició del saló The District el 2022, entitats de la societat civil catalana han assenyalat "la responsabilitat d'aquests actors en la crisi habitacional", i han reclamat a l'Ajuntament la fi de l'esdeveniment i a la ciutadania posicionar-se en contra d'un saló que, textualment, col·labora amb el genocidi palestí.