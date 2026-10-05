El Sindicat de Llogateres crida a sumar-se a una vaga general al novembre

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha fet una crida aquest dilluns per sumar-se a una vaga general a partir d'aquest novembre.
Ho ha declarat als periodistes durant la manifestació per l'habitatge a la capital catalana, poc després que UGT i CC.OO. hagin anunciat que aniran a la vaga general.
Arcarazo ha explicat que hi ha un mes "per organitzar tota la classe treballadora" i aliar-se amb sindicats, associacions de pares, agricultors, professors i metges.
Ha dit que la fi és aconseguir objectius concrets i mesures tangibles com a contractes indefinits, la baixada de preus del lloguer i impostos "a la riquesa" per ampliar el parc públic.
També ha assegurat que no els marcarà el pas el calendari electoral, el mateix dia que s'han convocat eleccions generals per al 29 de novembre, i ha celebrat com a "boníssima notícia" la convocatòria de vaga d'UGT i CC.OO.
SINDICAT D'HABITATGE SOCIALISTA I COSHAC
La portaveu de la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya (Coshac), Marta Espriu, ha demanat a la Generalitat que prengui les mesures per "garantir" el dret a l'habitatge a Catalunya.
"El president Illa hauria de posar-se les piles i acceptar que té les competències necessàries per començar a legislar també al territori català", ha afirmat.
La portaveu de Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha lamentat que no hi ha cap partit que vulgui acabar amb la crisi de l'habitatge i "posar-se al costat de la classe treballadora".
MANIFESTACIÓ
La manifestació ha començat aquest dilluns a la plaça Urquinaona al voltant de les 19.30 i ha continuat per la Ronda de Sant Pere fins a l'Arc de Triomf i el Passeig de Sant Joan, amb l'objectiu d'acabar al Passeig de Gràcia.
El recorregut és diferent a l'anunciat inicialment en la convocatòria degut, segons les organitzacions convocants, a la gran participació en la manifestació.