El Sindicat de Llogateres creu que l'anunci d'Illa sobre habitatge "no soluciona el problema"

Lamenta que presenta "una confusió interessada" sobre els tipus d'habitatge
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres ha valorat que l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir uns 210.000 pisos en tota Catalunya "no soluciona el problema de l'habitatge".
"El PSC compra de forma acrítica el mantra enganyós que el problema d'habitatge és de falta d'oferta, fent cas omís d'una xifra evident: els cicles de construcció massiva al nostre país han anat sempre acompanyats de cicles de pujades de preus de l'habitatge", ha lamentat aquest dimarts en un comunicat.
En concret, Illa ha plantejat "un acord de país per activar de manera imminent tots els plantejaments urbanístics" i construir uns 210.000 habitatges, de les quals entre el 40% i el 50% seran de protecció oficial.
En aquest sentit, el sindicat ha considerat que el discurs del Govern "presenta una confusió interessada" entre l'habitatge públic, l'habitatge protegit i la construcció de nous habitatges en general.
Al seu judici, Illa "torna a fer anuncis amb grans xifres que no deixen clar d'on surten" aquests habitatges, i ha criticat que aquest mateix discurs ho repetirà durant mesos.
PARC PÚBLIC D'HABITATGE
"Necessitem una ampliació substantiva del parc d'habitatge públic, però la construcció no és l'única forma de fer-ho, ni la més efectiva ni ràpida", ha analitzat.
Així, el sindicat ha criticat els interessos que s'amaguen darrere de la decisió de construir més habitatges:"És segur la que més interessa al lobby de la construcció, que veurà una gran oportunitat de negoci".