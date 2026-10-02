El Sindicat de Llogateres apunta a una vaga general "imminent" i crida a la mobilització

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha afirmat que la vaga general ha de ser "imminent" i que no només es convoca, sinó que també s'organitza, per la qual cosa serà necessària molta gent de cara als propers mesos per organitzar piquets i comitès de barri, entre altres.
Ho ha dit en declaracions als mitjans a la plaça Catalunya de Barcelona instants abans d'iniciar una assemblea en la qual, ha explicat, es tractaran aquests temes.
Després de caure els dos decrets d'habitatge aquest divendres en el Congrés, Arcarazo ha indicat que això és "només el principi" i que l'espurna que s'ha encès s'ha d'anar fent més gran.