Sindicat de Llogateres alerta que la pròrroga de lloguers "no dona resposta" a totes les llars

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrat aquest divendres que el Govern hagi assolit un acord per prorrogar els contractes de lloguer durant dos anys arran de la guerra d'Iran, però ha alertat que la mesura "no dona resposta a milers de llars vulnerables".
En unes declaracions remeses als mitjans, Aragonès ha destacat que la pròrroga de lloguers "protegirà centenars de milers de persones a qui se'ls acaba el contracte aquest any i evitarà moltíssimes expulsions", però ha subratllat que encara hi ha tres elements que, al seu parer, falten en el decret.
"D'una banda, les actualitzacions de preu continuen al 2% i, per tant, sí que hi haurà pujades de preu en un lloguer que ja està pels núvols, i continua sense arribar la regulació definitiva dels lloguers de temporada i d'habitacions", ha analitzat.
Sobre aquest segon punt, Aragonès ha assegurat que aquesta tipologia de lloguers "estan provocant estralls en tantes ciutats", per la qual cosa demana una reforma de la normativa vigent.
Finalment, el representant sindical ha asseverat que "s'acosta una allau de 70.000 desnonaments" després que el Congrés dels Diputats tombés al febrer, amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, el decret per prorrogar la suspensió dels desnonaments de famílies vulnerables i altres mesures de l'anomenat escut social.