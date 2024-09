El Sindicat de Llogateres acusa Junts d'incomplir la seva paraula amb el 'no' a regular els lloguers

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha afirmat que Junts incompleix la seva paraula en votar contra la regulació dels lloguers de temporada, com el PP, Vox i el PNB: "Havien promès una abstenció que hauria permès aquesta tramitació i a última hora van canviar el vot".

A parer seu, el partit ha canviat el vot a última hora perquè "han rebut pressions de la patronal immobiliària, a la qual representen" ha declarat als mitjans aquest dimecres.

Ha afegit que s'ha votat en contra del debat sobre la regulació i ha reivindicat que "evidentment es podia després modificar" la proposició per trobar una regulació amb més consens.

OBERTS A DIALOGAR

Preguntat per la voluntat de diàleg, ha respost que estan "oberts a parlar amb tots els actors per trobar una solució que sigui sòlida i immediata per als lloguers de temporada i d'habitacions".

"El que no podem fer és confiar en la paraula d'aquest partit després del que va passar ahir", i ha reiterat que els lloguers de temporada són un buit legal que està desregulat.

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha defensat aquest dimecres al matí el vot en contra i ha assegurat que la seva opinió sempre ha estat la mateixa: "Regular el lloguer, per descomptat, però que no ens colin polítiques d'un model que no funciona".

En referència a aquestes declaracions, Aragonès ha valorat que Junts "les últimes hores ha estat mentint i buscant excuses que són absolutament incomprensibles".

"Junts, el PP i Vox es converteixen en titelles de la patronal immobiliària. Continuen pensant que les polítiques d'habitatge s'han de fer a mida dels rendistes", ha lamentat.