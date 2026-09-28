El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya demana un decret amb "conseqüències directes"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha manifestat prudència i preocupació davant les futures mesures que inclourà el decret d'habitatge que està preparant el Govern central i ha demanat que inclogui mesures amb "conseqüències directes contra el rentisme i l'especulació immobiliària".
En un comunicat aquest dilluns, el sindicat explica que mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer i la suspensió de certs desnonaments són "de mínims" i no aporten solucions definitives.
En el seu lloc, ha proposat l'expropiació de 700.000 pisos buits de grans propietaris, cosa que segons defensen ampliaria de manera radical i fulminant el parc d'habitatge públic, i una reducció del 50% dels preus del lloguer per revertir els increments de l'última dècada.
"No és el moment de mesures cosmètiques, sinó de mesures ambicioses que comportin canvis significatius que ataquin els guanys del rentisme i no regalin més diners a grans propietaris i especuladors", ha afegit.
En aquest sentit, el sindicat s'ha mostrat contrari a actuacions com les deduccions impositives que "suposen transferències de diners públics al rentisme i l'especulació".