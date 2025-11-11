La síndica de Greuges de Catalunya defensa rebaixar l'edat per votar als 16 anys

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha defensat rebaixar als 16 anys l'edat per poder votar, amb la idea que es "reconegui progressivament" la capacitat d'autonomia i decisió de l'adolescent en determinats àmbits.
Ho ha dit en la presentació de l'Informe Anual d'Infància 2024 juntament amb l'adjunta d'Infància del Síndic, Aida Rodríguez, en la qual també ha apostat per un "tractament específic" per a infants i adolescents en salut i habitatge.
En relació amb les sancions administratives als menors, creu que les multes no haurien de recaure en els pares, i també ha posat sobre la taula l'obligatorietat de l'educació fins als 18 anys.
L'informe detalla que poder votar als 16 anys també permetria constituir i formar part de partits polítics i associacions, tenir autodeterminació formativa i presentar sol·licituds d'admissió al sistema educatiu, a més d'ampliar la capacitat dels adolescents de decidir sobre l'administració dels seus béns i de signar contractes sense representació dels tutors legals.
INCONGRUÈNCIES
Giménez-Salinas ha dit que les diferència en el tractament de les edats és, sovint, "incongruent" i que genera desigualtats, i ha demanat una revisió coherent, en les seves paraules, dels llindars d'edat en determinats àmbits.
Ha destacat que, amb 14 anys, un nen no pot anar sense acompanyar a un concert però sí que és responsable davant la llei penal del menor, i amb 16, pot deixar els estudis, però necessita els pares per matricular-se; pot treballar i estar donat d'alta a la Seguretat Social, però no pot votar; pot emancipar-se, però no pot obrir un compte bancari, i pot decidir sobre tractaments mèdics, però no pot donar sang.
Preguntada per la qüestió de l'edat penal, ha dit "cada vegada que hi ha un delicte greu surt el debat", i ha explicat que és una decisió polític-criminal i que en la majoria de països europeus ronda els 14, com a Espanya.
ADOLESCÈNCIA I PRIMERA INFÀNCIA
Rodríguez ha assegurat que les polítiques de suport a la criança no tenen prou en compte l'adolescència: no hi ha recursos per a llicències retribuïdes, els horaris d'institut deixen els adolescents sense acompanyament molt sovint i la pediatria deixa "descoberta" l'etapa entre els 15 i els 18 anys, entre d'altres.
Ha afegit que l'adolescència és una etapa amb més prevalença de malestar emocional, però que els serveis ambulatoris no augmenten en proporció, i també és l'edat amb la qual comença el consum de drogues, alcohol i pantalles, a més de l'abandonament escolar prematur.
En el cas de la primera infància, de 0 a 6 anys, Rodríguez ha assenyalat "dificultats de cobertura" i suport a les famílies, com els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (Cdiap), que a la pràctica presten servei de 0 a 4 anys; en la mateixa línia, ha dit que les polítiques de gratuïtat d'I1 i I2 són insuficients, i que el Complement de Suport per a la Infància (Capi) no arriba a prou famílies.
RENDA I HABITATGE
L'informe defensa establir per norma els mínims essencials per garantir el dret dels infants a un nivell de vida adequat, determinar la renda de suficiència econòmica per garantir aquests mínims i crear una prestació específica en aquest sentit, si cal com a complement de la renda garantida de ciutadania (RGC).
També opta per considerar la presència d'infants en un nucli familiar com a supòsit d'emergència social si hi ha risc d'exclusió residencial, establir un protocol d'actuació en cas de desnonament de famílies amb nens, regular les garanties específiques de la infància en els procediments administratius i que la condició de nen sigui criteri de priorització en l'accés a prestacions sanitàries.