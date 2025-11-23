La síndica d'Aran defensa ser "ambiciosos" en la participació de tributs i a tenir propis

Vergés veu "de tota lògica" que Aran pugui triar directament a un diputat del Parlament
La sindica d'Aran, Maria Vergés, ha defensat ser "ambiciosos" en la participació del Conselh Generau en tributs d'altres administracions, i fins i tot el desplegament d'impostos propis, i anar desenvolupant una estructura pròpia per a això.
"La llei ens permet, d'una banda, participar d'impostos de tributs d'altres administracions o tenir-los propis. De moment som ambiciosos, però també hem d'anar desenvolupant nostra pròpia estructura", ha dit en una entrevista d'Europa Press a Barcelona amb motiu de la seva compareixença anual davant del Parlament.
Ha afirmat que l'anunci que el Conselh Generau d'Aran rebrà íntegrament la recaptació que fa la Generalitat de la taxa turística a la Val d'Aran (Lleida) permetrà inversions i desenvolupar "projectes propis", i que l'acord sobre el nou model de finançament del Conselh que ha de tancar-se el primer trimestre de 2026 és el més ambiciós.
"És el més ambiciós de la història i per primera vegada inclou la disposició de la llei d'Aran que diu que el Conselh pot participar de tributs d'altres administracions. Aquí està la clau de l'autogovern, perquè fins ara rebem recursos majoritàriament finalistes per gestionar les competències, però això no dona marge gairebé para polítiques pròpies", ha valorat.
Ha afegit que reconeixerà la corresponsabilitat financera de la Val d'Aran i que donarà estabilitat perquè no dependrà de forma exclusiva de l'aprovació de Pressupostos per part de la Generalitat.
"Cada final d'any existeix la incertesa de si la Generalitat prorrogarà o no prorrogarà Pressupostos, de quins seran les partides,... Així és molt complicat gestionar traspassos com el de salut, el d'atenció social, el de llengua i cultura, o el de turisme i promoció econòmica", ha dit.
HABITATGES TURÍSTICS
Vergés ha explicat també les dificultats en l'accés a l'habitatge també a la Val d'Aran: treballaran amb el Govern per impulsar mesures en aquest àmbit, com la construcció en el marc del pla 50.000 habitatges que ha engegat l'Executiu.
També considera important el control dels habitatges d'ús turístic, i ha dit que l'administració que dirigeix té capacitat inspectora, però "no té els mitjans ni els recursos" necessaris para això.
LLENGUA ARANESA
Sobre l'ús social de l'aranès, ha lamentat el poc ús i ha afirmat que treballen amb el nou Departament de Política Lingüística que dirigeix Francesc Xavier Vila per actualitzar el traspàs de les competències davant de la falta de mitjans.
Ha dit que una proposta important ha de ser la creació d'una plataforma de continguts audiovisuals que, mitjançant la IA , permeti "clonar continguts audiovisuals en diferents llengües minoritzades".
JJOO D'HIVERN
Preguntada per si les administracions haurien de recuperar el projecte dels Jocs Olímpics d'Hivern a Catalunya i Aragó, que ha defensat en diferents ocasions, ha respost que per a ella és un episodi tancat: "Vam tenir l'oportunitat i la vam perdre, i ara mateix crec que hem de centrar la mirada en altres qüestions".
"Necessita molta complicitat que en aquells moments no acabem de tenir, i que dubto que ara la tinguéssim", i ha lamentat que fracassés perquè era un projecte que no requeria grans instal·lacions, però comportava grans inversions per al Pirineu que, per exemple, no està ben comunicat.
DIPUTAT D'ARAN
Sobre la possibilitat que Aran esculli de forma directa a un diputat del Parlament, proposada que Vergés ha plantejat en més d'una ocasió, ha dit que seria "de tota lògica", i que la manté, però que sembla complicat.
"Això va molt vinculat a la llei electoral de Catalunya, i aquest ja és un debat que a Aran se li escapa, i que Catalunya sembla que, a dia d'avui, no té molt interès a abordar. Crec que seria de tota lògica que això fos així, com ocorre en altres parlaments europeus", ha argumentat.