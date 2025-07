El Síndic de Greuges demana que les convocatòries de la Generalitat tinguin un calendari de tràmits

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha reclamat que les convocatòries de la Generalitat incorporin un calendari amb les previsions dels principals tràmits, en un comunicat aquest divendres.

L'ens ha assenyalat que "fa anys que rep queixes d'aspirants" per la manca d'informació durant els processos selectius, la qual cosa genera, textualment, incertesa, desconcert i un fort impacte emocional.

Ha recordat que ha demanat de manera reiterada un protocol d'actuacions que garanteixi la transparència informativa en els processos de selecció i que incorpori un calendari amb els terminis de presentació de la sol·licitud i la previsió de la data de nomenament dels funcionaris.

"No obstant això, la Direcció General de Funció Pública ha emès un informe en què minimitza aquestes recomanacions perquè les considera 'supèrflues i inadequades' per diferents motius", ha lamentat el Síndic.

Per això, ha insistit que aquests arguments "no són compatibles amb els principis de transparència i igualtat" i que no és acceptable que la informació es comparteixi només amb els sindicats, ja que deixa fora del circuit els aspirants que no treballen dins l'administració.