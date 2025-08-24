S'inaugura la 581a Fira de Sant Bartomeu - Fira del Montsec a Artesa de Segre (Lleida)

LLEIDA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La 581a edició de la Fira de Sant Bartomeu - Fira del Montsec s'ha inaugurat aquest dissabte a Artesa de Segre (Lleida), adherida al programa 'Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025', informa la Diputació de Lleida en un comunicat aquest diumenge.
En l'acte van participar la diputada Estefania Rufach; l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós, i el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Joan Gòdia.
Rufach ha definit la fira com un espai "on la tradició s'ha fusionat amb la innovació i la capacitat de modernització".
Durant la tarda de dissabte, els assistents van poder degustar productes elaborats en directe com les coques de samfaina o una pasta brisa amb terrina de pollastre Picaverd elaborat pel restaurant El Celler.
La programació es completarà amb tornejos esportius, música en directe, mercats, exposicions, inflables i espais chill-out.