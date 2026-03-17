Un simposi aborda com la IA canvia el sentit i identitat de les organitzacions i els seus membres

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
L'11è Simposi Empreses amb Rostre Humà ha abordat davant de més d'un centenar d'experts com la intel·ligència artificial (IA) impacta també en la identitat, autenticitat i sentit vital de les persones, a més de la productivitat i l'eficiència.
La trobada celebrada recentment al CaixaForum Palma està liderat per la Càtedra de Direcció per Missions i Propòsit Corporatiu de la UIC Barcelona, informa la universitat aquest dimarts en un comunicat.
El 'partner' a InvivoAI, professor d'Esade i exdirector de BSC-CNS, Pep Martorell, ha dit que "la confiança, els valors i la missió compartida són l'actiu més difícil de replicar" en un món d'automatització, i que la IA és molt potent però no determinista, perquè exigeix una revisió crítica, així que s'ha de combinar amb intuïció, experiència i ètica.
La professora del Departament de Ciències de la Decisió Directiva de IESE i vicepresidenta de Producte a Shalion, Inés Alegre, ha avisat dels riscos de fer servir malament les tecnologies (com els biaixos) i a més s'ha preguntat si les persones aprofitaran el temps que els estalvia la IA per millorar la seva qualitat de vida o "simplement" per produir més.
El president del Grup Sener, Andrés Sendagorta, ha defensat el seu propòsit de "transformar el món desafiant la tecnologia" i ha destacat el treball en equip, la creativitat i la recerca constant de solucions.
El president de la Fundació DMPC, Manuel Jiménez Maña, ha valorat que el paper de les persones en les organitzacions és important per escoltar, ser i cuidar, i ha afegit que, amb aquest objectiu, la IA pot ser "una eina que ajuda a desplegar el propòsit".