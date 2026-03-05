La simpatia per Vox i Aliança Catalana creix en els últims tres anys, segons el CEO

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Els catalans perden confiança en el Congrés, el Parlament i l'Eurocambra en els últims tres anys
BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -
La simpatia mitjana dels catalans per Vox i Aliança Catalana (AC) ha crescut en els últims tres anys, mentre que ha baixat en la resta de partits polítics, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
Així es desprèn de la tercera onada de l'enquesta longitudinal del Panell Ciutadà de Catalunya, elaborada amb una mostra de 6.706 persones majors de 18 anys, feta entre el 9 d'octubre i el 9 de desembre del 2025, amb un marge d'error de +1,18%.
En concret, la simpatia mitjana per AC ha passat de l'1,9 del 2024 al 2,4 el 2025, i la de Vox ha evolucionat del 0,8 del 2023, passant per l'1 el 2024, fins a l'1,4 el 2025.
No obstant això, la simpatia pel PSC ha baixat del 4,4 del 2023, al 4 el 2024 i fins al 3,9 el 2025; i el mateix ha passat amb Junts que partia amb un 3,4 de mitjana el 2023, va passar al 3 el 2024 i s'ha quedat en un 2,8 el 2025.
En el cas d'ERC, partia d'un 4,4 el 2023, va baixar al 3,8 el 2024 i va pujar al 4 el 2025; la simpatia pel PP s'ha mantingut estable en un 1,5 de mitjana en aquests tres últims anys, i la dels Comuns ha baixat del 3,6 el 2023 al 3,2 el 2024 i ha arribat al 3 el 2025.
Finalment, la de la CUP partia d'un 2,9 de mitjana el 2023, va baixar al 2,6 el 2024 i va repuntar lleugerament al 2,7 el 2025.
CONFIANÇA EN EL PARLAMENT I EL CONGRÉS
Els catalans també han perdut confiança en institucions com el Parlament, que ha passat d'un 4,9 de mitjana el 2023 a un 4,6 el 2025, i el mateix amb el Congrés, en què la confiança ha baixat del 4 de mitjana el 2023 al 3,7 el 2025.
La confiança en el Parlament Europeu també ha seguit aquesta tendència a la baixa, ja que ha baixat del 4,8 el 2023 fins al 4,3 el 2025, mentre que la confiança en els jutges i els tribunals s'ha mantingut estable en un 4,1 de mitjana.
Quant a la polarització social, un 58% dels enquestats ha negat sentir malestar i frustració quan parla de política amb algú que té una opinió diferent a la seva, mentre que un 10% reconeix que sí que s'emprenya i es frustra.
En clau independentista, un 33% dels enquestats es mostren a favor de la independència de Catalunya, un punt per sobre de l'any anterior, mentre que un 26% s'hi mostren en contra, un punt per sota que el 2024, i hi ha un 30% sense una posició definida i un 11% que s'estima més no contestar.