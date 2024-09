Simón (Criteria) veu Catalunya en "bons moments" per tenir estabilitat institucional

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha situat Catalunya en "bons moments" per tenir l'estabilitat institucional que a parer seu necessita per impulsar la seva capacitat industrial.

"Ara tenim bons moments perquè aquesta pau que necessitem al territori es pugui produir", ha opinat durant la seva intervenció en el II Fòrum BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español', que se celebra des de dimecres al CaixaForum Macaya de Barcelona.

Simón ha erigit la competitivitat com un "desafiament clar" per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya, i ha lamentat l'excessiva burocràcia que, a parer seu, hi ha i ha demanat la col·laboració de les administracions per avançar.

Així mateix, el conseller delegat de CriteriaCaixa també ha considerat que "falta capital", per la qual cosa ha dit que li agradaria que hi hagués més fons d'inversió.

I ha assegurat que, a l'hora d'invertir, valoren la sostenibilitat amb "pesos exactament iguals" a la rendibilitat i al creixement.