Simón (Criteria) obre les portes a invertir en defensa, que "no és estrictament armament"

Assegura que el hòlding no es guia per les fluctuacions del mercat

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha obert les portes a que el hòlding inverteixi en empreses relacionades amb el sector de la defensa, el qual ha explicat que "no és estrictament armament".

Ho ha dit aquest dimarts en una sessió de Desayunos Cede, en la qual ha afegit que aquesta inversió estaria lligada a empreses del sector tecnològic, que "cada vegada més" treballa tant per al sector civil com per al de la defensa.

"El sector tecnològic civil no es pot deslligar del sector defensa", ha defensat el conseller delegat, que ha explicat que aquestes inversions s'emmarcarien en la cartera de diversificació i capital privat.

Simón ha afegit que Criteria no pot invertir en sectors com el joc, l'alcohol, el tabac o l'armament, i ha recordat que la defensa també inclou, entre d'altres, la ciberseguretat.

ARANZELS

Pel que fa a la volatilitat en la borsa provocada per l'anunci d'aranzels del president dels Estats Units, Donald Trump, Simón ha subratllat que CriteriaCaixa no es guia per les fluctuacions de mercat.

"Sabem que hi ha moments en els quals el mercat funciona de meravella com el passat trimestre i en d'altres en els quals en tres dies hem passat d'un 'gross asset value' (GAV) de 36.000 milions d'euros a un de 33.000 milions", ha afegit.

Ha explicat que el hòlding té "un enfocament a llarg termini, en el que són les bases estructurals de l'economia", i ha assenyalat la importància dels fonamentals de cada empresa per superar l'impacte que els aranzels poden tenir.

CAPITAL PRIVAT

Simón ha explicat que, per a les empreses, és "molt més fàcil" accedir al capital privat que fer-ho a través de la borsa per la burocràcia, que ha lamentat que augmenta els costos.

"Ens hauríem de preguntar per què tantes empreses que haurien de sortir a borsa no ho fan, és probable que perquè els costos de fer-ho són molt més elevats que els avantatges", ha dit, i ha afegit que algunes d'aquests avantatges ja els dona el capital privat.