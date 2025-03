Simón (Criteria) lamenta que el hòlding està "només una mica" en la inversió privada a Espanya

Diu que Europastry "s'adapta perfectament" al seu pla estratègic

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha lamentat que el hòlding està "només una mica" en la inversió privada a Espanya i ha dit que és un dels problemes que hi ha al país

Ho ha dit aquest dilluns en una trobada organitzada per 'Expansión', en la qual també participen el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a més de representants empresarials.

"De vegades m'agradaria que ens acompanyessin altres grups industrials a Espanya que estiguessin en empreses estratègiques", ha dit el conseller delegat.

Preguntat per les solucions a aquest problema, ha demanat que es puguin desgravar fiscalment les inversions "eminentment industrials" i que hi hagi mecanismes d'inversió públic-privada, que ha assenyalat que sempre hauria de tenir gestió privada.

Simón ha assenyalat que CriteriaCaixa no pot entrar a totes les empreses espanyoles perquè els recursos són finits i, a més, el pla estratègic del hòlding "defineix clarament" els sectors en els quals invertirà.

EUROPASTRY

Simón ha assenyalat que l'entrada en l'accionariat d'Europastry anunciada aquest dilluns "s'adapta perfectament al pla de participació" de la companyia.

El principi d'acord per a l'entrada al capital d'Europastry inclou ser un dels seus accionistes rellevants, amb aproximadament un 20% del capital social de l'empresa.

"És una societat que s'adapta perfectament al que nosaltres busquem", ha afegit, i ha detallat que compta amb un accionista majoritari que necessita capital per créixer i que és una empresa global que té, textualment, possibilitats enormes de creixement.

Després del retorn de la seu de Criteria a Barcelona i preguntat per la de les empreses participades pel hòlding --com CaixaBank--, Simón ha dit que cada companyia "decidirà de manera independent" si torna o no a Catalunya.