Simón (Agbar) lamenta que no s'ha avançat "prou" en la reutilització de l'aigua

Murtra (Indra) demana "voluntat política, seriositat i recursos" per teixir aliances internacionals

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Agbar, Ángel Simón, ha lamentat aquest dimecres que no s'avança "prou" en la reutilització de l'aigua des de la sequera del 2008, i ha assegurat que la situació seria diferent si s'haguessin pres les decisions necessàries.

Ho ha dit en la taula rodona 'Infraestructures i tecnologies crítiques' juntament amb l'exministra i presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, i el president d'Indra, Marc Murtra, en la 38a Reunió Cercle d'Economia.

Ha explicat que el 2008 ja hi havia la tecnologia per reutilitzar l'aigua, i que en l'actualitat Barcelona cobreix un 20% de la demanda amb aigua reutilitzada i un altre 20% amb aigua procedent de la dessaladora.

"Avui, tecnològicament, no hauríem de tenir cap problema a cap ciutat perquè hi hagi subministrament d'aigua", ha assegurat, i ha demanat lideratge per impulsar solucions.

D'altra banda, ha reclamat més col·laboració públic-privada, a més de qualitat institucional i garantia que apostin per aquesta col·laboració, i ha lamentat que l'Ajuntament de Barcelona els últims vuit anys ha estat "exemple mundial del que no ha de ser la col·laboració públic-privada".

MARC MURTRA

Murtra ha assegurat que la tecnologia té una "extraordinària importància" per a la seguretat i ha concretat que Espanya ha de treballar en el seu desenvolupament dins el perímetre europeu.

Ha apostat per més autonomia estratègica i coordinació de les empreses espanyoles per poder potenciar tecnologies pròpies, i per aconseguir recursos per crear i executar correctament.

També ha destacat que les aliances amb altres països són clau per poder assumir els reptes interns i que, perquè es facin, cal "voluntat política, seriositat i recursos".

"Som una societat evidentment conservadora amb la tecnologia. Volem el que és bo però no el que és dolent, i la tecnologia són riscos", ha advertit.

BEATRIZ CORREDOR

Beatriz Corredor ha dit que actualment hi ha un sistema energètic en el qual els consumidors també són productors a través de les renovables, per la qual cosa la innovació, la tecnologia i la regulació són els "reptes" per avançar en aquesta sostenibilitat energètica.

Corredor ha assegurat que Europa no aconseguirà els seus objectius en sostenibilitat "sense les energies renovables d'Espanya i Portugal", i ha dit que un dels seus objectius és poder tenir les infraestructures necessàries a Espanya perquè sigui líder en renovables a Europa.

Sobre l'autonomia estratègica, ha dit que les tecnologies de producció d'energia renovable necessiten més materials que les tradicionals, i que gran part d'aquestes tecnologies procedeixen de països com la Xina.

"La distribució de l'antic món energètic basat en el gas i el petroli era més ampli que el de la distribució dels materials que necessitem", ha afegit.