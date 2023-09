Simó veu "inqüestionable" els avenços en educació d'aquesta legislatura en vista del seguiment de la vaga

Defensa abordar el "debat sobre l'ús dels mòbils" en els consells escolars



BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha qualificat d'"inqüestionable" els avenços del Govern en matèria educativa durant aquesta legislatura en vista del seguiment de la vaga docent convocada dimecres pels sindicats Ustec·Stes, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament.

Ho ha dit en una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, arran de les dades de seguiment de l'aturada del personal docent funcionari, interí, laboral i PAS, que a les 17.30 hores la Conselleria va xifrar en un 0,99% al 94,07% dels centres.

Simó ha assegurat que l'objectiu de la Generalitat és "anar revertint les poques retallades que queden de la llista" i ho ha condicionat al calendari i no a una manca de voluntat de negociació, en les seves paraules.

Preguntada per l'endarreriment de l'inici del curs escolar, ha explicat que forma part de les reclamacions de la Junta Central de Direccions dels centres, que demanen més temps per preparar l'inici de curs, i ha dit que el Govern està disposat a parlar-ne, "però sense que això impliqui endarrerir l'inici de curs, tornar on érem abans".

Ha assenyalat que els centres ja disposen de les noves dades de competències bàsiques i que la conselleria està acabant de perfilar l'anàlisi global de Catalunya, i ha reiterat que les conclusions no agradaran perquè "segur que no reverteixen" la tendència dels últims anys.

Sobre la prohibició dels telèfons mòbils, s'ha mostrat partidària que els centres educatius ho abordin en els consells escolars perquè les famílies participin activament del "debat sobre l'ús dels mòbils tant al centre educatiu com fora".