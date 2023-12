Simó qualifica de "demencial" la missió europea per avaluar la immersió lingüística a Catalunya

"No sé quina immersió lingüística volen veure en un centre d'educació especial i en un institut"

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha qualificat de "demencial" la missió de la comissió de Peticions del Parlament Europeu (PE) per examinar el model d'immersió lingüística a Catalunya que tindrà lloc els pròxims dies 18 i 19 de desembre.

Ho ha dit aquest dimecres en el ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de la portaveu de Cs, Anna Grau, que ha afirmat que el Govern ha aconseguit amb les seves polítiques educatives "que hagi de venir una missió d'observadors de la Unió Europea".

Simó ha criticat que es parli de la missió com si "anés a fer les Amèriques per veure la maleïda immersió" i ha assegurat que van intentar traslladar-los una llista d'escoles on s'aplica la immersió.

En aquest sentit, ha lamentat que els eurodiputats visitaran un centre d'educació especial i un institut, i ha assenyalat: "Jo no sé quina immersió lingüística volen veure en un centre d'educació especial i en un institut de secundària".

Així mateix, la consellera ha assegurat que es reunirà amb els representants de la missió del PE i que els explicarà "la realitat de la vida".

La missió l'encapçalarà la liberal estoniana Yana Toom i comptarà amb una nodrida representació d'europarlamentaris espanyols amb Rosa Estarás i Dolors Montserrat, del PP; Cristina Maestre, del PSOE; Maite Pagazaurtundúa, de Cs; Diana Riba, d'ERC, i Jorge Buxadé, de Vox.