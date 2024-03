Simó preveu finançar les proves orals de català a les escoles a partir de l'any vinent

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha defensat aquest dimecres que la seva intenció és poder finançar les proves orals de català als centres educatius a partir de l'any vinent, assumint la retribució dels docents que facin hores de més.

"A partir de l'any vinent, la intenció és poder pagar aquestes proves als centres", ha exposat Simó en el ple del Parlament, i ha apuntat a les hores que facin de més els docents.

No obstant això, ha recordat que és un punt a "acabar de valorar" amb l'agència d'avaluació.

També ha informat que, a partir del 2025, vol "garantir que les tres proves de les tres llengües oficials siguin censals".

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu va decidir ajornar un any les proves de comunicació oral de les competències bàsiques d'aquest curs per la "sobrecàrrega de feina" que suposa per als centres.

El departament va assegurar que aquest curs es farà a una mostra ampliada de 130 centres educatius entre primària i secundària.