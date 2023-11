Simó sobre l'ús dels mòbils a les aules: "No es tracta tant de prohibir, com d'educar"

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha assegurat aquest dimecres que "no es tracta tant de prohibir, com d'educar", en relació amb l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius.

Així ho ha manifestat durant la sessió de control en el ple del Parlament en resposta a una pregunta de la diputada de Junts Judith Toronjo, després que s'ha anunciat que el Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha convocat pel 16 de novembre un ple extraordinari per abordar aquesta qüestió.

"No es tracta tant de prohibir, com d'educar. I educar no significa regular l'ús del mòbil a dins i a fora, sinó també donar eines als adolescents i a les famílies perquè s'enfrontin amb criteri als continguts que poden trobar", ha explicat.

Segons Simó, poden regular la presència del mòbil en determinades hores i espais però creu que s'ha d'argumentar i que han d'anar "a l'una amb les famílies i amb la comunitat educativa".

Després d'admetre que la presència i l'ús del mòbil genera controvèrsia i preocupació, la consellera ha precisat que el Consell Escolar de Catalunya activarà un procés participatiu en els 12 serveis territorials per elaborar un document amb recomanacions sobre la seva regulació abans d'acabar l'any.

També té previst fer una sessió de treball amb les principals associacions de famílies, amb el col·lectiu ciutadà que ha impulsat el debat i amb els representants de la pediatria.