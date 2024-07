Simó lamenta la "batalla ideològica" del TSJC sobre el castellà i el català a les aules

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha lamentat aquest dissabte la "batalla ideològica" del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per insistir, textualment, que el castellà sigui una llengua que s'ha de fer servir més als centres educatius.

Simó ha considerat que queda clar "quina és la llengua que necessita una especial protecció i promoció d'ús", en unes declaracions a 'Catalunya Ràdio', recollides per Europa Press.

Així mateix, ha reiterat que la Generalitat presentarà recurs de reposició, el termini del qual acaba aquest dilluns, a la interlocutòria del TSJC, que suspèn cautelarment el Decret del règim lingüístic del sistema educatiu, aprovat al maig, després d'estimar el recurs presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe.

Malgrat que el presentaran, Simó no es mostra confiada que pugui tenir resultat "perquè és un recurs que ha de resoldre el mateix tribunal que ha fet la mesura cautelar".

Després de ser preguntada sobre la tornada a Catalunya de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, juntament amb altres dirigents i activistes, Simó ha respost: "És aire, és oxigen, és deixar de normalitzar una situació que no era normal i posar en evidència que la millor via sempre és la política, no la judicial."