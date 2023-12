Simó insisteix a "revertir els punts febles" de l'educació catalana després de l'informe PISA

Considera "una regressió brutal" els grups de nivell a secundària de França

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha insistit a "revertir els punts febles del sistema" que, a parer seu, té el sistema educatiu català, arran dels resultats de Catalunya en l'informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Estudiants (PISA) 2022.

En una entrevista aquest divendres d''El Periódico', recollida per Europa Press, preguntada pels canvis "valents" als quals va fer referència el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la sessió de control al Parlament de dimecres, ha apuntat que consisteixen a revertir alguns aspectes del sistema educatiu català.

"Es tracta de revertir els punts febles del sistema, que en té, si no, no n'estaríem parlant", ha remarcat.

La consellera ha destacat que són canvis que requereixen un acord majoritari i a partir d'evidències, "si no serà l'enèsima declaració pública fingint que fas alguna cosa, que és el que es critica als polítics sempre".

Preguntada per la mesura anunciada a França, arran dels resultats de l'informe PISA, de crear grups de nivell per als alumnes de secundària per mirar de lluitar contra el fracàs escolar, Simó ha dit que hi està en contra i que és "una regressió brutal".

DOCUMENTS AMB "OBJECTIUS A ASSOLIR"

D'altra banda, ha assenyalat que, en parlar amb representants de la comunitat educativa, li han transmès que hi ha hagut canvis curriculars cada vegada que s'han fet canvis en la llei orgànica d'educació: "El currículum Wert tenia més de mil pàgines, després es va passar al currículum LOMLOE per competències i que parla de vectors".

En aquest sentit, ha apostat per definir quines competències han d'haver assumit els alumnes en idiomes o en matemàtiques, entre altres assignatures, al final de cada curs: "De vegades ens compliquem una mica la vida, crec que seria bo poder definir i enviar als centres un document amb els objectius a assolir per l'alumnat en cada curs".

Simó ha afirmat que ha donat les indicacions al seu equip perquè prepari aquest document i ha defensat que el que proposa és que "els centres tinguin unes indicacions clares per part del departament".