Simó evita comprometre's amb els sindicats sense conèixer "els escenaris pressupostaris" del 2024

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha sostingut que ha evitat comprometre's amb els sindicats sense saber "quins escenaris pressupostaris" tindrà la Generalitat de cara al 2024 en la reunió de dimarts de la Taula Sectorial que va mantenir amb els sindicats educatius.

"Per a mi seria molt irresponsable adquirir ara compromisos i poc responsable cap als sindicats", ha dit en una entrevista aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press, en què ha assenyalat que no sap si hi haurà nous pressupostos o es prorrogaran els aprovats aquest 2023.

Ustec·Stes, CGT Ensenyament i Intersindical-CSC han mantingut aquest dimecres la jornada de vaga convocada per reclamar un "sistema educatiu públic català de qualitat" tant per als alumnes com per als professionals arran de les mancances que, a parer seu, té el sistema actual.

"Veurem quin seguiment hi ha. És cert que a aquestes hores segurament és molt difícil poder-ho dir", ha explicat aquest dimecres cap a les 9.00 hores, i ha afegit que la Conselleria oferirà les dades durant la jornada.

Simó també s'ha referit a les últimes dades de competències bàsiques, que encara no s'han publicat, i de les quals ha assenyalat que "la tendència continua", i que no és la de remuntar a grans trets.