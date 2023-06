Simó (ERC) creu que no els haurien d'haver jutjat en ser "inviolables" després de la condemna del TJSC

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'exdiputada i ex-secretària primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), ha considerat que no els haurien d'haver jutjat perquè eren "inviolables", després que el TSJC l'ha condemnat per segon cop, juntament amb Lluís Maria Corominas, Ramon Barrrufet i Lluís Guinó, per desobeir el TC quan ocupaven el càrrec durant la presidència de Carme Forcadell.

"Vam complir el Reglament del Parlament, però hem insistit i aconseguit que es repetís el judici. Es demostra la inquina de (Pablo) Llarena, a punt de fer-nos entrar a presó preventiva", ha destacat aquest dimecres en un missatge de Twitter recollit per Europa Press.

Per això, ha assegurat que persistirà per defensar "la inviolabilitat dels diputats, siguin o no membres de la Mesa", i ha recordat a Corominas, Barrufet i Guinó, amb els qui fa set anys que lluita de manera conjunta, ha dit.