Simó (ERC) celebra la seva amnistia i la dels altres membres de la Mesa: "Una sorpresa però esperada"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera d'Educació de la Generalitat i exmembre de la Mesa del Parlament el 2017 Anna Simó (ERC) ha celebrat aquest dimarts que se li apliqui la llei d'amnistia tant a ella com als seus 3 companys Lluis Maria Corominas, Ramona Maria Barufet i Lluís Guinó: "Ha estat una sorpresa però esperada".
Simó ha dit que els exmembres de la Mesa esperaven que se'ls amnistiés després de la sentència de dilluns a l'exconsellera d'Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret (ERC) i després que la justícia europea "esmenés" la justícia espanyola amb l'aval a la llei, ha dit en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press.
Els 4 exmembres de la Mesa van ser condemnats per un delicte de desobediència i inhabilitats per a l'exercici de càrrecs públics electius.
Simó ha lamentat que el procés ha estat molt llarg, ja que el seu sumari era del 2019, es va haver de repetir, i la sentència no va arribar fins el maig del 2023: "Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 2023 contra la qual vam recórrer amb un recurs de cassació al Suprem. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no els podia arrossegar més".
Ha afegit que, des de l'octubre de l'any passat fins aquest dimarts, han hagut d'esperar "que se'ns extingís tota la responsabilitat penal" que s'atribuïa als quatre exmembres de la Mesa del Parlament.