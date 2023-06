Simó diu que la Generalitat planteja mesures per al català davant un govern del PP i Vox

Es decanta per pactar l'ordre de calendari amb la comunitat educativa: "Es farà el que es consensuï"



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha explicat que la Generalitat planteja mesures sobre el català per fer front a un govern del PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol.

"He demanat a l'equip del departament dibuixar escenaris de futur sobre què pot passar i mesures que no pot aplicar mai el departament sol", ha relatat en una entrevista del diari 'Ara' aquest dilluns recollida per Europa Press.

Ha afirmat que es reunirà amb els sindicats després del ple monogràfic d'Educació al Parlament i, respecte a les seves exigències sobre les 'retallades', ha dit que ho està estudiant: "Jo crec que s'han de revertir, però tinc un escenari de pressupost i haig de triar, governar és això".

Ha optat per consolidar les millores que creu que va impulsar el seu predecessor en el càrrec, Josep Gonzàlez-Cambray, juntament amb la comunitat educativa.

"La meva voluntat és que l'ordre de calendari i, per tant, també el que es faci al juliol, es pacti. I, per tant, es farà el que es consensuï amb la comunitat educativa", ha afirmat.

"COMPLEXITAT" ALS CENTRES

Simó ha emmarcat l'abandonament escolar a "la complexitat que hi ha" als centres educatius i ha alertat que és una qüestió que transcendeix la política educativa i és conseqüència de polítiques socials i urbanístiques.

En aquesta línia, ha valorat que Catalunya té una diversitat brutal que influeix sobre la segregació del sistema --en les seves paraules--, per la qual cosa veu "molt més complex dirigir l'educació aquí respecte a molts altres territoris de l'Estat".

S'ha descrit com una "defensora" de l'autonomia dels centres i de la seva plantilla per respondre a les seves necessitats, si bé ha advertit sobre la presa de decisions opaques.