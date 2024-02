Simó critica que la missió del PE sobre la immersió lingüística tenia "la lliçó apresa"

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha criticat aquest dimecres que la missió que va visitar Catalunya al desembre per analitzar la immersió lingüística en el sistema educatiu català "ja venia amb la lliçó apresa".

Preguntada per la diputada del PP, Lorena Roldán, en sessió plenària, la consellera ha assegurat que la missió no volia sentir altres opinions que no "coincidissin amb les seves".

Simó ha afirmat que "és lamentable la manipulació" dels populars pel que fa a l'esborrany de l'informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.

A més a més, ha criticat que aquest informe preliminar "forma part d'una campanya de la dreta i de l'extrema dreta manipuladora i que fa servir recursos de tots els europeus sense tenir competències, malversant recursos europeus".

Simó ha expressat que el Govern defensarà "el dret de l'alumnat a aprendre i a dominar" la llengua catalana perquè, segons ella, els alumnes es mereixen igualtat d'oportunitats per aprendre a expressar-se en català, castellà i en una llengua estrangera.