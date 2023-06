Simó crida a "afrontar l'onada involucionista de l'extrema dreta" i defensar l'escola catalana

Diu que el Govern serà un "bastió de construcció de drets i de defensa de consensos"



La consellera d'Educació, Anna Simó, ha cridat els grups parlamentaris a "afrontar l'onada involucionista de drets lingüístics per l'ascens de l'extrema dreta" a les Illes Balears, a la Comunitat Valenciana i a Aragó, i ha cridat a defensar el model d'escola catalana.

Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dimarts en el debat monogràfic d'educació al Parlament, en la qual ha lamentat que es produeixi qualsevol atac al català i al model d'escola catalana, que per ella és "pilar i palanca de l'equitat" i la igualtat d'oportunitats.

"Ens assenyalen i avisen que Catalunya serà la pròxima. Preparem-nos per afrontar l'ofensiva, on trobaran aquesta consellera en la defensa dels nostres drets, consensos i institucions", ha defensat.

Ha reivindicat que el Govern serà un "bastió de construcció de drets i de defensa dels consensos", i ha instat a no fer retrocedir el model d'escola catalana i que del debat monogràfic en surti un acord per defensar-la.

Simó ha considerat que algunes de les febleses del sistema educatiu català actualment són els resultats de les proves de competències bàsiques i l'estat dels alumnes i els docents després de la pandèmia.

FEBLESES

Quant a la reducció del nivell competencial, Simó ha considerat que ha estat "inevitable" i recorda que els baixos resultats en comprensió lectora plasmats en el PIRLS ja eren preocupants el 2016 i que el que ha fet la pandèmia ha estat incrementar-los.

Ha cridat a intervenir "intensivament i continuadament" en polítiques troncals i no només educatives per revertir aquests resultats, millorant la comprensió lectora en etapes inicials i el gust per la lectura, i també la motivació i resolució de problemes en matemàtiques.

D'altra banda, s'ha ofert a mantenir un diàleg obert amb els docents per millorar les seves condicions, ha manifestat la voluntat "absoluta de revertir les retallades" en el sistema educatiu mitjançant la calendarització, i ha assegurat que ho farà tan aviat com es pugui fer una bona distribució dels recursos.

Un cop acabi el debat monogràfic d'educació aquesta setmana, la consellera ha afirmat que començarà a mantenir trobades amb els sindicats, ja que un dels seus "reptes és refer la confiança amb els representants sindicals i amb els professionals de l'educació".