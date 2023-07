Simó creu que ha de dependre de Catalunya evitar un govern del PP que vulgui "espanyolitzar"

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha carregat aquest dimecres contra el PP: "De Catalunya ha depès i ha de dependre que no tornin vostès al Govern de l'Estat per fer lleis orgàniques per espanyolitzar nens catalans", en referència a les declaracions de l'exministre d'Educació José Ignacio Wert.

"Vostès són els que van parlar d'espanyolitzar els nens catalans amb el senyor Wert, que nosaltres vam aconseguir fer fora. I que no tornin a entrar també dependrà de nosaltres", ha afegit Simó preguntada en el ple del Parlament per la diputada del PP Lorena Roldán, que ha acusat el Govern de convertir el català en una llengua antipàtica.

Quan la diputada popular ha dit que el nacionalisme destrossa tot el que toca, Simó ha replicat que ha de ser el nacionalisme que practica Roldán, i no el seu: "Qui espanyolitza? Qui és nacionalista aquí? Vostès, evidentment".

Simó ha dit que el PP provoca una involució lingüística allà on governa i aniquila drets lingüístics amb Vox a la Comunitat Valenciana, i ha defensat que el Govern vol fer complir les lleis educatives a les escoles, "cosa que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no està fent complir" amb les seves sentències sobre el català, segons ella.

Ha garantit que combatran "amb tots els arguments del món la falsa acusació d'imposició lingüística i de supremacisme, que només els supremacistes fan des de la talaia d'una Constitució espanyola que només exigeix el deure de conèixer el castellà" i imposa lleis que només contemplen aquesta llengua com a obligació, segons ella.

DECRET D'USOS LINGÜÍSTICS

Preguntada per la socialista Esther Niubó pel mateix assumpte, Simó ha celebrat que el PSC vegi com "una bona eina" el decret d'usos lingüístics que impulsa el Govern per incorporar els projectes lingüístics dels centres, i ha dit que preveuen aprovar-lo a principis del 2024.

En resposta a Francesc Ten (Junts) preguntada per aquesta qüestió, Simó ha assegurat que el context actual és d'"ingerència judicial en el qual es pretén eliminar el català de l'escola", després d'acusar el TSJC d'extralimitar-se assumint funcions del Parlament i el Govern.