Simó apel·la a la "responsabilitat i bon criteri" dels Comuns per aprovar els pressupostos

Afirma que si tanquen puntualment grups en l'educació pública és per complir "el pacte de segregació"

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha apel·lat a la "responsabilitat i bon criteri" dels Comuns per aconseguir aprovar els pressupostos del 2024, mentre continuen les negociacions i els de Jéssica Albiach mantenen com a línia vermella l'exigència al Govern de descartar el projecte del Hard Rock.

En la sessió de control al Govern aquest dimecres en el ple del Parlament, Simó ha reivindicat que els comptes presentats per l'executiu català són "necessàries per dur a terme els acords" aconseguits en el monogràfic d'educació i amb els sindicats.

La consellera ha subratllat que els pressupostos servirien per "revertir definitivament les retallades", amb un increment de 682 milions d'euros respecte a l'anterior, ha defensat Simó.

En una altra intervenció, també ha assegurat que si es tanquen puntualment grups en l'educació pública "és en compliment del pacte de segregació" escolar.

Ha respost així una pregunta del diputat de la CUP Carles Riera, que ha acusat l'executiu català de prioritzar l'escola concertada sobre la pública en els pressupostos, i ha preguntat quants grups d'I3 i primer de l'ESO es tancaran el curs que ve en el sistema públic.

Simó ha assegurat que no sap quants grups tancaran el pròxim curs fins que no arribi setembre, "una vegada s'hagin fet les inscripcions", i ha assegurat que en el curs actual hi va haver una oferta inicial de 2.125 grups i una final de 2.147, un augment de 22 grups, mentre que en la concertada hi havia una oferta inicial de 930 grups i una final de 892, una disminució de 38, segons les seves dades.