Simó afirma que el Govern crearà una app per cobrir les vacants docents

Desenvoluparà el curs vinent una "eina per a l'equitat" del pacte contra la segregació escolar

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Eduació de la Generalitat, Anna Simó, ha assegurat que el Govern treballa per dissenyar una app per al mòbil per facilitar la cobertura de vacants docents.

"Tindrem un prototip d'aquí a dues setmanes, haurem de desenvolupar l'app. Això ho hem de prioritzar en els desenvolupaments TIC del 2024", ha afirmat la consellera aquest dimecres en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament.

Simó ha concretat que "la part del disseny ja està feta i ara s'ha de desenvolupar", i ha sostingut que la Conselleria també treballa per crear grups estables de substituts.

Ha lamentat que la falta de docents "afecta molts països" del món, la qual cosa assegura que té una afectació directa sobre l'alumnat, i ha detallat que aquest dilluns hi havia a Catalunya un total de 22 vacants docents que s'han de cobrir fins a final de curs.

La consellera ha concretat que hi ha 418 substitucions pendents a Catalunya de curta durada --des del setè dia de baixa--, i de setembre a desembre del 2023, s'han cobert "totes les vacants excepte sis de grans centres de formació professional", ha afirmat.

SEGREGACIÓ ESCOLAR

La consellera també ha anunciat que desplegaran la segona fase del pacte contra la segregació escolar en la qual es desenvoluparà una "eina per a l'equitat" consensuada amb la Sindicatura de Greuges.