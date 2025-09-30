Silae adquireix Summar i Denario per començar a operar a Espanya

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La francesa Silae, especialitzada en solucions de gestió de nòmines i RRHH, ha adquirit les companyies Summar i Denario per començar a operar a Espanya.
Amb aquesta operació, la companyia suma més de 100 professionals i es posiciona com el quart actor del mercat espanyol de nòmines amb l'objectiu d'aconseguir el lideratge en els pròxims cinc anys, informa Silae en un comunicat aquest dimarts.
Summar i Denario, ara integrades a Silae, aporten una "base consolidada de clients" i permetran potenciar la innovació tecnològica i ampliar la proposta de valor per a empreses, assessories i despatxos professionals a Espanya.
Silae, que és el primer operador a França amb més de 8 milions de nòmines gestionades al mes, preveu duplicar el volum de nòmines gestionades a Espanya a més de la seva facturació en els pròxims tres anys.
El nou CEO de Silae a Espanya, Pablo Calvo, ha valorat la incorporació i ha afirmat que és el "moment d'impulsar el que funciona, potenciar les solucions que ja fan servir els clients i afegir valor amb noves sinergies en l'ecosistema".