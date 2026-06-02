SIL 2026 aplega a Barcelona 600 empreses i 250 experts en logística

El recinte Montjuïc de Fira de Barcelona acollirà fins divendres 15.000 visitants
BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -
El Saló Internacional de la Logística (SIL) organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), enceta aquest dimecres la 28a edició al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i reunirà 600 empreses i 250 experts del sector de la logística, informa el CZFB aquest dimarts en un comunicat.
L'acte inaugural se celebrarà a les 10 hores i comptarà amb la participació del secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano; el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró; el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jordi Valls; el president del CZFB i del SIL, Pere Navarro, i la directora general del CZFB i el SIL, Blanca Sorigué.
A més a més, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presidiran 'La Nit de la Logística' de la fira, que se celebrarà dimecres al vespre, a l'Hotel Torre Melina de Barcelona.
En total, el saló preveu rebre més de 15.000 visitants fins divendres, i comptarà amb un programa d'activitats amb més de 150 esdeveniments, espais de 'networking' i la presentació de més de 160 innovacions presentades en exclusiva.
Segons Navarro, el SIL és una "fira de referència internacional que s'ha convertit en la plataforma de llançament mundial" per a moltes empreses de la logística, i ha destacat el dinamisme i talent dins el sector.
Sorigué, per la seva banda, ha afirmat que el SIL és un punt de trobada global per a la innovació i el desenvolupament de la cadena de subministrament, i ha situat Barcelona com la capital mundial de la logística durant els tres dies de l'esdeveniment.
Entre els temes que s'abordaran en aquesta edició, el CZFB ha destacat les tendències que estan transformant el sector logístic, com la IA, el big data, el IoT o el blockchain, i el saló també comptarà amb una novetat: l'espai SIL Lab, dedicat a la innovació i que acollirà prop de 80 start-ups.