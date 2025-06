El SIL 2025 presentarà novetats en automatització intel·ligent i logística sostenible

S'esperen 14.000 visitants procedents de 80 països

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'edició 2025 del Saló Internacional de la Logística (SIL) presentarà més de 160 novetats relacionades amb el sector logístic, moltes d'aquestes vinculades a la intel·ligència artificial, amb projectes sobre automatització intel·ligent, mobilitat logística sostenible, realitat virtual i vehicles autònoms.

Ho ha explicat aquest dimarts en l'acte de presentació el delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, a vuit dies de l'esdeveniment, que tindrà lloc del 18 al 20 de juny al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, amb 650 empreses, 350 conferenciants i un centenar de start-ups.

"Avui la innovació va molt més ràpid que en qualsevol moment en la història de la humanitat. Actualment, utilitzar la IA és una garantia de competitivitat", ha destacat Navarro, que ha ressaltat que aquest any s'espera l'arribada de més de 14.000 visitants procedents de 80 països diferents.

En aquesta edició, el SIL comptarà amb quatre grans àrees temàtiques: la geopolítica, la sostenibilitat aplicada a la cadena de subministrament, la innovació i el talent logístic.

Durant l'esdeveniment, també es presentarà el XV baròmetre del Cercle Logístic del SIL, que compta amb la col·laboració de més de 1.000 directors de logística o de cadena de subministrament espanyols i que revela que el 64% dels enquestats afirma tenir dificultats per trobar perfils qualificats.

ASSISTENT VIRTUAL

Com a novetat aquest any, hi haurà una assistent intel·ligent que estarà present en una plataforma virtual.

La seva tasca principal serà oferir una agenda intel·ligent que recomanarà al visitant sessions en funció de les preferències que va marcar en el formulari de registre.

JOB MARKET PLACE

Durant la presentació del SIL 2025, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha recordat que el sector logístic ja representa el 10% del PIB espanyol i ha apuntat que aquest percentatge "anirà en augment".

El SIL tornarà a promoure el talent amb un espai de trobada entre empreses amb ofertes d'ocupació i candidats, el Job Market Place, amb entrevistes in situ per fomentar les contractacions.

"En el SIL hi ha gent que surt amb un contracte de feina. És molt difícil no trobar una ocupació en aquest sector", ha assegurat Sorigué.

SITUACIÓ GEOPOLÍTICA

Preguntat sobre la situació geopolítica, Navarro ha defensat que, malgrat l'escenari actual, el sector continua operant malgrat la incertesa.

"Tot ha de moure's, cap a un costat o un altre, però les coses han d'arribar. La logística fa que les coses arribin on es necessiten, tot i que de vegades sigui amb algunes turbulències", ha dit.