La signatura d'hipoteques a Catalunya va tornar a pujar al novembre, un 7,9%

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha crescut un 7,9% al novembre respecte al mateix mes de l'any anterior (en comparació amb una pujada del 12,43% a nivell espanyol), fins a sumar un total de 7.373 operacions i encadena disset mesos de creixement.
A Catalunya es van prestar 1.386,11 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al novembre, un 17,88% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va baixar un 19,2%.
Atenent el total de finques, es van constituir un total de 8.945 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 1.839,82 milions d'euros i, d'aquestes, 48 van ser sobre finques rústiques i 8.897 sobre urbanes.
De les 8.897 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al novembre a Catalunya, 7.373 van ser sobre habitatges; 46 en solars i 1.478 en un altre tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 116 i en 359 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.506 hipoteques amb canvis en les condicions, 1.031 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 8.706 préstecs sobre finques a Catalunya i, d'aquestes, 6.518 van correspondre a habitatges, 76 a finques rústiques, 2.043 a urbanes i 69 sobre solars.
DADES PER CCAA
Per comunitats autònomes, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació amb l'any passat va ser a Cantàbria (+54,30%), la Comunitat Valenciana (+25,68%) i Andalusia (+25,17%), mentre que les comunitats que van marcar els pitjors registres van ser les Balears, Aragó i Madrid amb caigudes del 9,23%, el 7,35% i el 3,28%, respectivament.
Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Cantàbria (+81,14%), les Canàries (+45,61%) i la Comunitat Valenciana (+41,94%) amb els millors registres, excepte Aragó, on es va reduir un 1,86%.