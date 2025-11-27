La signatura d'hipoteques a Catalunya va tornar a augmentar al setembre, un 15,3%

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya va augmentar un 15,3% al setembre respecte al mateix mes de l'any anterior (davant una pujada del 12,24% en l'àmbit espanyol), fins a sumar un total de 7.864 operacions i encadena quinze mesos de creixement.
Si es compara amb el mes anterior, l'ascens en aquest tipus d'operacions va ser del 36,9%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
A Catalunya es van prestar 1.469,8 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al setembre, un 28,44% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 35,5%
Atenent el total de finques, es van constituir un total de 9.759 hipoteques a Catalunya, amb un desemborsament de capital de 2.262,18 milions d'euros i, d'aquestes, 35 van ser sobre finques rústiques i 9.724 sobre urbanes.
De les 9.724 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al setembre a Catalunya, 7.864 van ser sobre habitatges; 83 en solars i 1.777 d'altres tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 149 i en 938 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 2.348 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.261 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 7.023 préstecs sobre finques a Catalunya: 5.482 van correspondre a habitatges, 71 a finques rústiques, 1.407 a urbanes i 63 sobre solars.
DADES PER COMUNITATS
Per comunitats, la signatura d'hipoteques va créixer a totes les autonomies amb La Rioja (+33,87%), Múrcia (+30,55%) i Cantàbria (+27,30%) al capdavant i les Canàries (+0,16%), Castella i Lleó (+1,72%) i Andalusia (+6,34%) al costat contrari.
Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Cantàbria (+57,56%), Múrcia (+53,98%) i Astúries (+40,22%) amb les pujades més destacades, i les Canàries, (+15,25%), Castella-la Manxa (+16,62%) i les Balears (+17,95%) al costat contrari.