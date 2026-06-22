La signatura d'hipoteques a Catalunya va tornar a augmentar a l'abril, un 18,5%, i suma 22 mesos d'ascensos

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya ha crescut un 18,5% a l'abril respecte al mateix mes de l'any anterior (davant una pujada del 2,32% a nivell nacional), fins a sumar un total de 7.506 operacions i encadena 22 mesos de creixement.
A Catalunya es van prestar 1.464,12 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges a l'abril, un 29,58% més del capital prestat que fa un any i, comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va baixar un 10%.
Atenent al total de finques, es van constituir un total de 9.038 hipoteques a la comunitat, amb un desemborsament de capital de 2.135,84 milions d'euros i, de les quals, 43 van ser sobre finques rústiques i 8.995 sobre urbanes.
De les 8.995 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes a l'abril a Catalunya, 7.506 van ser sobre habitatges; 38 en solars i 1.451 en un altre tipus.
El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 108 i en 312 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor) i, de les 1.615 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 1.195 van ser per novació.
Per contra, es van cancel·lar 8.369 préstecs sobre finques a Catalunya i, de les quals, 6.417 van correspondre a habitatges, 83 a finques rústiques, 1.793 a urbanes i 76 sobre solars.
DADES PER CCAA
Per comunitats autònomes, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació de l'any anterior va ser a Castella-la Manxa (+18,67%), Catalunya (+18,52%) i Astúries (+12,53%), mentre que les comunitats que van marcar un pitjor registre van ser les Balears seguida de Navarra i Extremadura amb caigudes del 23,91%, 20,92% i 9,86%, respectivament.
Quant a l'import prestat, va augmentar a totes les comunitats amb Catalunya (+29,58%), Astúries (+29,30%) i Castella-la Manxa (+27,80%) marcant els millors registres, excepte a Extremadura, on es va reduir un 4,85%, i Navarra, amb un 2,34% menys.